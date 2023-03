Onverslaanbare Leerdam pakt wereldtitel op 'haar' 1.000 meter, zilver Rijpma-de Jong

Als Jutta Leerdam een kilometer schaatst, is zij de snelste. Ze was het al vijf keer eerder dit seizoen in de wereldbeker en twee keer tijdens de EK sprint. En zaterdag haalde ze op 'haar' 1.000 meter ook de wereldtitel binnen tijdens de WK afstanden in Heerenveen. Met de winnende 1.13,03 bleef ze een kwart seconde boven haar eigen baanrecord.

Het zilver ging naar Antoinette Rijpma-de Jong (1.14,26), het brons was voor Miho Takagi (1.14,37).

Met nog één ronde te gaan, reed Leerdam nog onder het schema van het baanrecord dat ze eind december vorig jaar reed op de NK sprint. Na een opening van 17,73, een volle ronde van 26,5 en slotrondje van 28,5 eindigde ze in 1.12,80.

Dat record lag nu net buiten bereik, de omstandigheden waren niet zoals op de NK destijds, merkte Leerdam. Toch hield ze het record lang in het vizier, na een opening van 17,64 en een eerste volle ronde van 26,57. Het laatste ronde van 28,8 was te langzaam om het record te verbeteren.

Maar wat is 'te langzaam', als de concurrentie zo ver achter haar eindigt. Rijpma-De Jong werd op 1,23 tweede. Het grootste verschil ooit op de WK afstanden.

Zilver voor Rijpma-De Jong was een flinke verrassing, zo vaak eindigde ze niet op het podium in de wereldbeker. In een direct duel versloeg zij de Japanse Miho Takagi, de winnares van de wereldbekerseizoen. Tegen Takagi was het belangrijk dat Rijpma-De Jong bij de Japanse in de buurt bleef in de eerste ronden.

In de laatste bocht, wist Rijpma-De Jong, omdat Leerdam het haar had toegefluisterd, heeft Takagi vaak moeite de snelheid uit de eerste ronde vast te houden. En daar maakte de Nederlandse goed gebruik van. Ze kwam onderdoor in de binnenbocht en ging de Japanse voorbij.