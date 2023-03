Stolz sprint ook naar wereldtitel op 1.000 meter, tweede tijd ooit in Heerenveen

Jordan Stolz is de beste sprinter op de WK afstanden in Heerenveen. De 18-jarige Amerikaan was na het goud op de 500 meter ook veel sneller dan de rest op de 1.000 meter. Met zijn 1.07,11 bleef Stolz slechts 0,02 seconde boven het baanrecord, de tweede tijd ooit gereden in Thialf. Het zilver was voor Thomas Krol (1.07,78), die een kwakkelend seizoen goed afsluit. Het brons was er voor de verrassende Brit Cornelius Kersten (1.08,02). De tweede plek van Krol voelde als een overwinning, na een moeizaam seizoen. De regerend olympisch kampioen won geen enkele 1.000 meter dit seizoen, maar op de belangrijkste kilometer van de winter zette hij toch de beste race van zijn winter neer. Maar Stolz ging als een raket over het Friese ijs.

Nadat 'straaljager' Stolz vrijdag iedereen naar huis had gereden op de 500 meter, viel zaterdag opnieuw niet tegen het talent op te schaatsen. In de slotrit speelde hij met Hein Otterspeer, die kansloos was en in 1.08,31 teleurstellend als achtste eindigde. De kunst was: op de eerste kruising boven de zestig kilometer per uur rijden en dan in de derde bocht niet te veel snelheid verliezen. Stolz deed dat het beste, met een opening van 16,1 en twee volle rondjes van 24,6 en 26,2 maakte hij indruk.

Jordan Stolz - ANP

Die andere Nederlandse kanshebber op de kilometer Kjeld Nuis viel net naast het podium. Nuis begon het seizoen geblesseerd, maar hervond zich naarmate de winter vorderde. Hij won het NK in 1.08,04. Langzamer dan Kersten een paar ritten voor Nuis zaterdag had neergezet. Nuis reed wel eens eerder onder de 1.08 op de kilometer in Thialf. En na een acceptabele eerste volle ronde van 24,82 leek er veel mogelijk, maar een verval van 1,9 seconden in de laatste ronde was te veel. Zijn 1.08,10 was 0,08 seconde langzamer dan Kerstens derde tijd.