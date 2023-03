Manchester City verslaat Newcastle en nadert koploper Arsenal

Manchester City heeft in de strijd om het kampioenschap in de Premier League geen steek laten vallen. Soepel ging het allesbehalve, maar nummer vijf Newcastle United werd met 2-0 aan de kant gezet.

'De Citizens' kwamen na een kwartier op voorsprong toen Phil Foden aanzette. De Engelsman omspeelde drie verdedigers en had een gelukje in de afronding. Sven Botman toucheerde zijn schot, waardoor doelman Nick Pope gepasseerd werd.

Foden is de man in vorm bij City. In de vorige twee duels maakte hij al drie doelpunten. Topscorer Erling Haaland heeft de laatste tijd wat meer moeite om het net te vinden. De Noorse spits maakte slechts twee goals in zijn laatste zeven duels.

Duizendste thuistreffer

Tegen Newcastle kreeg Haaland een goede kopkans, maar hij knikte de bal net naast. Achterin kon Nathan Aké zich onderscheiden, door een poging van Sean Longstaff op het laatste moment te blokken.