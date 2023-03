Mats (19) overlijdt na metro-ongeluk, redt vijf levens met orgaandonatie

"Van mij mogen ze alles hebben, behalve mijn huid", zegt de 19-jarige Mats tegen zijn oma en opa, in een spontaan gesprek over orgaandonatie. Een paar dagen later komt hij in het Erasmus MC in Rotterdam te overlijden, na een metro-ongeluk.

Voordat hij overlijdt, staat Mats zeven organen af, waaronder zijn hart, longen, nieren, lever en alvleesklier. Dat is uitzonderlijk veel, laat het ziekenhuis weten. In feite redt Mats daarmee vijf levens. "En nu hopen dat de organen allemaal aanslaan", zegt Mats moeder Litania bij Rijnmond.

Mats (achternaam bij redactie bekend) was het laatste weekend van januari met een groep vrienden wezen stappen in het centrum van Rotterdam. Als hij naar huis wil, blijkt zijn fiets te zijn verdwenen. Hij besluit naar huis te lopen, een tocht van ongeveer een uur. Het is vroeg, die zaterdagochtend, tussen 07.00 en 08.00 uur. Tijdens het lopen belt hij zijn ouders die op de terugweg van wintersport zijn. "Hij was al een tijdje aan het lopen en klonk monter, alsof hij was opgefrist door de kou en het wandelen", vertelt zijn vader.

De jongen krijgt te horen dat zijn ouders vlak voor de Brennerpas op de vluchtstrook staan, met een lekke autoband. "Als we thuis waren geweest, waren we hem gaan oppikken", zegt Mats vader Niels.

Bij station Blijdorp in Rotterdam-Noord besluit Mats niet verder te lopen maar de metro te pakken. Op het metrostation komt hij even na 08.00 uur in botsing met een metro. Hoe dat precies is gebeurd, is niet duidelijk. Zwaargewond wordt hij naar het Erasmus MC gebracht.

Hoog aantal orgaandonoren

Op maandagochtend vertelt IC-arts Diederik Gommers dat behandelen geen zin meer heeft. Hij brengt orgaandonatie ter sprake. De organen van een jonge man van 19 jaar zijn kerngezond en heel geschikt voor transplantatie.

Op dat moment mengen ook oma en opa uit Alblasserdam (de ouders van Mats' moeder) zich in het gesprek. Mats is eerder die week komen eten, vertelt oma. Gesprek van de dag was toen het bericht dat het aantal orgaandonoren nog nooit zo hoog was als in 2022. Mats is heel uitgesproken, herinnert oma zich: "Van mij mogen ze alles hebben behalve mijn huid", zei hij. "Want dat vind ik eng."

Dus werden zeven organen uitgenomen. "Het was een vanzelfsprekende keuze bij het onomkeerbare", zegt vader Niels nu.

De kans dat de organen aanslaan is heel groot, zegt IC-arts Gommers. "Zijn organen zijn in zeer goede staat en er wordt heel precies gekeken wat de perfecte match is voor transplantatie."