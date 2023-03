Vermaat (17) springt naar achtste plek op WK snowboarden

De 17-jarige Sam Vermaat is op zijn eerste WK snowboarden in het Georgische Bakoerjani als achtste geëindigd op het onderdeel big air. Afgelopen donderdag bereikte hij verrassend de finale met een score van 137,75 punten, daarmee werd hij tweede in zijn serie. In de finale haalde hij 99,25 punten.

Onder zware omstandigheden van wind, regen en sneeuw waren de eerste twee runs van de Halsternaar niet geweldig. Hij nam risico met de laatste run, maar de op hoge snelheid gesprongen zogenaamde backside triple-cork 1440 eindigde voor Vermaat in een neuslanding.