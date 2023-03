Komt nieuwe veelvraat in vrouwenwielrennen uit België? Kopecky kan nu ook klimmen

De Belgische Lotte Kopecky voelt zich fitter dan ooit. Ze reed vorige week naar de winst in Omloop Het Nieuwsblad en verdedigt vandaag haar titel in Strade Bianche. - NOS

Jarenlang gold Kopecky toch vooral als een verdienstelijk sprintster. Maar in de Omloop liet ze zien dat ze tegenwoordig meer in haar mars heeft. Met een solozege in de kasseienkoers begon ze ijzersterk aan het nieuwe seizoen.

Maar Stam betwijfelt of Kopecky net zo veel kan gaan winnen als de Nederlandse vrouwen. "Echte veelvraten zien we niet meer in het vrouwenwielrennen. De top wordt steeds breder, met veel meer rensters die kunnen winnen."

"Het is natuurlijk wel de bedoeling dat Kopecky in het gat springt dat Anna en Annemiek achterlaten". zegt Danny Stam, ploegleider van de 27-jarige Vlaamse bij SD Worx. "Ze heeft een superontwikkeling doorgemaakt."

Maar begrijp Stam en Knetemann niet verkeerd. Kopecky is absoluut wel een van de vrouwen die bij die steeds bredere top hoort. Als baanwielrenster is de Belgische met vier gouden WK-medailles al langere tijd een grote naam. Op de weg beleefde ze vorig jaar haar echte doorbraak, met overwinningen in Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen.

Zo denkt oud-renster en NOS-commentator Roxane Knetemann er ook over. "De sport maakt een enorme evolutie door. Het wordt steeds professioneler en er komen meer en meer goede rensters bij. Ook de nieuwe Nederlandse generatie is erg veelbelovend. De komende jaren zullen echt niet alle grote koersen gewonnen worden door een handjevol rensters, zoals voorheen wel het geval was."

"Ik heb haar best weleens domme dingen zien doen in een koers", vindt Knetemann. "Vorig jaar in Parijs-Roubaix bijvoorbeeld, toen ze als enige van de kopgroep hard op kop reed."

"Die zeges hebben haar vertrouwen een megaboost gegeven", vertelt Stam. "Ze was natuurlijk al een hele goede renster, maar ze weet door die overwinningen nu ook dat ze goed genoeg is om te kunnen winnen."

De finish van de vrouwenkoers wordt rond 13.45 uur verwacht en de mannen komen circa drie uur later aan. Na afloop verschijnt is er een samenvatting van de vrouwen en de mannen te zien op NOS.nl en de NOS-app.

Zaterdag in de Omloop deed Kopecky dat dus wel. Ze won na een solo van 12 kilometer. Na afloop stelde ze verbaasd vast nog nooit zo lang alleen in de aanval te hebben gereden.

Misschien kwamen dat soort acties voort uit de druk die ze als vaandeldraagster van het Belgische vrouwenwielrennen voelde, oppert Knetemann. "Ik vond dat ze voorheen angstig reed. Ze was bang om te verliezen. Terwijl je juist risico moet nemen om te kunnen winnen. Alles of niets, vol voor je eigen kans gaan."

Misschien is de komst van Lorena Wiebes naar SD Worx wel cruciaal geweest voor Kopecky. De Nederlandse wordt alom gezien als snelste sprintster in het peloton.

"Kopecky is snel, maar geen echte rassprinter. Dat stempel had ze misschien wel, maar nu blijkt dat ze veelzijdiger is dan dat", analyseert Knetemann. "Met Wiebes als ploeggenote moet Kopecky wel iets anders proberen om te kunnen winnen."

Friet met mayonaise

In de Belgische media gaat het sinds de zege in de Omloop veel over het gewicht van Kopecky. In de winter raakte ze 3,5 kilo kwijt. Het zou haar transitie van sprinter naar klimmer kunnen verklaren.

Als in interviews naar de kilo's gevraagd wordt, reageert Kopecky met lichte irritatie. En na haar zege in de Omloop at ze in de tent naast het podium pontificaal een frietje met mayonaise. "Ik denk dat haar gewicht slechts een klein deel van de verklaring voor haar succes is", zegt Knetemann. "Daarom kan ik me voorstellen dat ze er niet graag over praat."

"Want als je steeds die vraag krijgt, lijkt het alsof het heel belangrijk is. Dat ze alleen maar wint doordat ze is afgevallen. Terwijl andere factoren misschien wel veel belangrijker zijn."

Vak van toprenster

Volgens Stam is Kopecky helemaal niet zo met haar gewicht bezig. "Lotte leert gewoon steeds meer wat het vak van toprenster allemaal inhoudt. Dan zie je er misschien wat lichter uit, maar dat is alleen maar het gevolg van het feit dat ze stapje voor stapje steeds dichter bij het topniveau komt."

Dat Kopecky het niveau van toppers als Van Vleuten aankan, mag ze vanmiddag in Strade Bianche opnieuw bewijzen. Vorige week, amper een uur na haar winst in de Omloop, stuurde ze op Twitter alvast een bericht naar de wereldkampioen. Om te zeggen dat ze uitkijkt naar de strijd.