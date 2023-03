Nooit eerder in Nederland: elf wolven tegelijk in beeld

Opvallende beelden uit de Veluwe. Een wildcamera zag in het noordelijke deel van het natuurgebied een roedel van elf wolven voorbijtrekken. Bijzonder, aldus het Wolvenmeldpunt, want niet eerder lieten in Nederland zoveel wolven zich in één beeld vangen.

"Wat je ziet, zijn het mannetje en het vrouwtje, samen met hun welpen van vorig jaar én hun 'pubers' van het jaar ervoor", zegt ecoloog Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt bij Omroep Gelderland. "De wolven zitten in de aanloop naar de paartijd, en dan trekt de roedel het hele territorium door om dat af te bakenen met geursporen. Dat moet andere wolven op afstand houden."

De nachtbeelden laten zien hoe een roedel wolven van links naar rechts langs de wildcamera trekt. De gezinsleden zijn op de donkere beelden lastig uit elkaar te houden, maar dat het om elf wolven gaat, staat vast. Er zijn in Nederland al wel beelden gemaakt van maximaal negen wolven bij elkaar, maar elf stuks is een record.

Mogelijk ving de wildcamera niet alle wolven in beeld en is de roedel dus nog groter. Lelieveld: "Maar er is ook kans dat gezinsleden de roedel verlaten en op zoek gaan naar een eigen territorium."

Blijkbaar fijn op Noord-Veluwe

De beelden bewijzen volgens Lelieveld dat de Noord-Veluwe een goed leefgebied is voor de wolf. "Ze vinden het er blijkbaar fijn."

Waar de roedel precies is gespot, wil hij niet zeggen. "Hoe meer informatie we geven over de locatie, hoe makkelijker het is om de dieren te vinden én te storen", zei Lelieveld eerder al.

In deze tijd van het jaar zijn veel jonge wolven op zoek naar een territorium. Ze doorkruisen het land en steken daarbij grote wegen over. Soms gaat dat mis. Op de A2 bij Vught werd gisterochtend een wolf doodgereden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al bij Beesd (Gelderland) en Hoogersmilde (Drenthe).