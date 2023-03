"Ik neem alle risico's van mijn mening, mijn werk en mijn programma. Maar wat gaat er in je zieke hoofd om als je met een mes de stad in gaat. Ik dank God dat ik niet 5 centimeter hoger ben gestoken", aldus Schouten.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er in het centrum van Enschede een incident is geweest van zware mishandeling en dat er eerste hulp verleend is. De woordvoerder kan niet op namen ingaan. Er loopt een onderzoek naar de zaak, er zijn nog geen aanhoudingen verricht.