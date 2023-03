Buijs keek mee in de keuken bij Slot: 'Hij kan op simpele manier verwoorden wat hij heeft gezien'

Vorig seizoen bereikte Arne Slot als nieuwe trainer van Feyenoord met zijn ploeg de finale van de Conference League. Hij zag veel belangrijke spelers vertrekken, maar smeedde snel weer een ploeg die in Nederland én Europa goede resultaten boekt. De Rotterdammers hebben sinds lange tijd zelfs weer zicht op een eventuele landstitel. Ook bij SC Cambuur en AZ presteerde hij goed, met een herkenbare speelwijze. Wat maakt dat Slot dit telkens voor elkaar krijgt? Het antwoord komt van Danny Buijs, die na zijn werkzaamheden bij FC Groningen en KV Mechelen zonder club zit en een week meeliep bij Feyenoord en Slot. 'We hebben een klik' "Arne en ik hebben elkaar ontmoet op de trainerscursus en hebben vaak tegen elkaar gevoetbald. We hadden snel een klik met elkaar. Wat die klik is, is lastig uit te leggen. We zijn verschillende personen en trainers, maar hebben op bepaalde niveaus een connectie."

Arne Slot en Danny Buijs schudden elkaar de hand op de persconferentie - Pro Shots

"We hebben de afgelopen jaren een aantal keer contact gehad en nu ik even niets om handen had, heb ik gezegd dat het me leuk leek een paar dagen met hem mee te lopen. Dat verzoek heb ik niet bij andere trainers neergelegd. Het ging me specifiek om Arne." "Ik mocht overal bij zijn. Van het ontbijt en de training tot aan de teambesprekingen. Ik was bij individuele gesprekken en de overleggen met de technische en medische staf. Ik kon daar mijn vragen stellen, maar heb vooral geobserveerd." 'Slot is duidelijk' "Slot heeft een aantal goede kwaliteiten, maar vooral zijn duidelijkheid springt er bovenuit. Hij kan alles heel goed overbrengen op de spelers en de rest van de staf. Hij is met zijn assistenten in staat om hele leuke, gerichte trainingsvormen te geven die bijdragen aan de ontwikkeling van een speler individueel en van het team. En die ook nog eens voor plezier en energie zorgen."

"Als andere trainer kan je zo'n trainingsvorm makkelijk kopiëren, maar als je de boodschap achter die vorm niet goed kent of niet duidelijk overbrengt, geeft zo'n vorm een heel ander resultaat. Slot zorgt dat zo'n trainingsvorm duidelijk is en snel resultaat oplevert. Dat houdt het voor spelers interessant." Snel een eenheid "Slot maakt van zijn teams snel een eenheid met een duidelijke manier van spelen. Hij is er goed in om die manier van spelen te vertalen naar het trainingsveld, naar de krachttraining, in gesprekken met spelers en aan de hand van videobeelden. Je kan aan de wedstrijden van Feyenoord vaak zien waar de ploeg op heeft getraind."

Arne Slot tijdens de training van Feyenoord - ANP

"Dat hebben wij ook geprobeerd bij FC Groningen. Om elke trainingsvorm overeen te laten komen met onze manier van spelen, maar dat is lastig. Je hebt ook te maken met de belastbaarheid per speler, de fysieke balans in je trainingsweek en de manier waarop je spelers technisch en tactisch wilt helpen ontwikkelen. Het viel me tijdens de trainerscursus al op dat Slot daar extreem goed in is." Effectief communiceren "De spelers van Feyenoord zijn bereid veel energie en intensiteit in wedstrijden te stoppen. Daarnaast zie ik veel spelplezier. Ik geloof niet dat de spelers voor een trainer door het vuur gaan, maar wel dat deze spelers Slot waarderen en weten waar ze aan toe zijn. Dat is omdat hij zo duidelijk is. Niet alleen naar zijn spelers, maar ook naar de technische en medische staf. Als eindverantwoordelijke laat hij iedereen optimaal functioneren. "

Met de kinderen skiën In oktober werd Buijs ontslagen bij het Belgische KV Mechelen. Na vier jaar FC Groningen en vier maanden KV Mechelen besloot hij er een paar maanden tussenuit te stappen. "Ik richt me op een nieuwe klus in de zomer. Mijn voorkeur gaat uit naar een Nederlandse club, maar in het voetbal valt niets te plannen." "De paar maanden zonder club bevallen goed. Rond de feestdagen had ik gesprekken met een club die me weer aan het twijfelen brachten. Maar als ik daar op in was gegaan, had ik vorige week niet met mijn kinderen kunnen skiën, iets waar ik de jaren daarvoor nooit tijd voor heb gehad."

"Als ik Slot in interviews zie, heeft hij dat ook. Hij kan heel goed en op een simpele manier verwoorden wat hij heeft gezien in een wedstrijd en wat beter kan. Als je zo ook met je spelers praat, communiceer je snel en effectief, snappen ze meteen wat je wilt en heb je snel een connectie met ze. Dat was in de week dat ik meeliep leuk om te zien." Goed is goed genoeg "Dat is mijn eigen valkuil weleens een beetje. Soms is je hang naar perfectie zo groot, dat je dingen te lang blijft benadrukken of herhalen. Arjen Robben zei aan het eind van het seizoen eens tegen me: 'Je hoeft niet te blijven hameren op wat we al weten.' Of dat ik met de technische staf te lang blijf dubben hoe ik een bepaalde trainingsvorm kan toepassen, waardoor het niet effectief meer is. Dan blijf je te lang in de theorie hangen."

Arne Slot - ANP

"Het is dan goed om te beseffen dat je perfectie toch niet gaat bereiken. Op een bepaald punt is goed ook goed genoeg. Slot heeft dat heel goed door. Daarnaast heeft hij bij Feyenoord genoeg kwaliteit in de selectie om dit optimaal te laten werken. Hij kan met deze ploeg snelle, effectieve trainingsvormen in elkaar zetten. Daarnaast is de technische staf in balans. Je ziet een goede taakverdeling. Dat heeft Feyenoord goed voor elkaar." "Feyenoord heeft nu een fantastisch seizoen. Met nog elf wedstrijden te gaan is er nog een hoop mogelijk, maar ik denk dat Feyenoord een goede kans maakt om kampioen te worden. De vraag is of ze het volhouden op drie fronten te blijven strijden, maar ik krijg niet het gevoel dat het in elkaar gaat storten. Ik heb vertrouwen in een goede afloop."