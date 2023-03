Succes Visser, Sedney en Tjin-A-Lim: drietal naar halve finales op 60 meter horden

Nadine Visser heeft zich bij de Europese indoorkampioenschappen als snelste geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden. De titelverdedigster in Istanbul won haar serie overtuigend in 7,88 seconden. De Finse Reetta Hurske kwam met 7,93 het dichtst in de buurt van de Nederlandse titelfavoriete.

Naast Visser bereikten ook Zoë Sedney en Maayke Tjin-A-Lim de halve eindstrijd. Tjin-A-Lim (25) liep in haar serie naar de tweede plaats in 8,03 seconden. Sedney (21) finishte als derde in haar race in 8,08 seconden.