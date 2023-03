Ritsma ondanks drama tevreden over WK-debuut, maar: 'Moet iets gebeuren voor laatste stap'

De gewezen Beer van Lemmer, 52 inmiddels, had nimmer kunnen bevroeden dat het antwoord daarop in zoiets onbenulligs zou schuilen als het beenstuk van een schaatspak dat niet aansluit op de schoen van de schaats.

Aan zelfvertrouwen heeft het hem nimmer ontbroken. En dus had Rintje Ritsma, aan de vooravond van zijn WK-debuut als bondscoach, eigenlijk maar één vraag. "Als we hier niet met de mannen en vrouwen wereldkampioen op de ploegenachtervolging worden, wat heb ik dan over het hoofd gezien?"

Er ging derhalve een dikke streep ging door het nationaal record van 2.52,65 en Nederland moest de eerste plaats afstaan aan Canada. Met verbittering in de stem: "We hebben nog wel protest aangetekend, maar dat had weinig zin. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een beslissing wordt teruggedraaid. Zodra er in zulke gevallen een Nederlandse scheidsrechter bij betrokken is, is Nederland nu eenmaal de sjaak..."

Weinig verrassend goud

De teleurstelling over het verspelen van de ene gouden medaille won het ruimschoots van de vreugde na de overwinning van zijn mannen. De zege van de trojka Patrick Roest, Beau Snellink en Marcel Bosker in 3.38,26 was er evenwel eentje die bij de bookmakers weinig uitkeerde.

In de historie van de mondiale titelstrijd per afstand stond de ploegenachtervolging bij de mannen veertien keer op het programma. Na niet minder dan dertien finales schalde het Wilhelmus over het middenterrein. Alleen in 2011 ging de eindstrijd verloren. De Verenigde Staten profiteerden dat jaar in Inzell optimaal van de afwezigheid van Sven Kramer bij het Nederlandse trio.

In de catacomben van Thialf keek Ritsma vrijdagavond bij zijn vuurdoop nog eens om en zag hij dat het goed was. Ja, zo klonk het zonder ook maar een spoortje valse bescheidenheid, de diskwalificatie ten spijt had hij zijn eerste examen met glans doorstaan. "Ik wist dat ik met de invulling van de namen de juiste keuzes had gemaakt. Waarom? Nou, eenvoudig. Anders had ik deze mensen niet opgesteld."