Telefoonnummer ontbreekt bij grote webwinkels, ondanks verplichting

Twaalf van de honderd grootste webwinkels in Nederland bieden klanten niet de mogelijkheid om via de site rechtstreeks contact te krijgen met de klantenservice, terwijl dit volgens de wet wel moet. Dat komt naar voren uit een inventarisatie van de NOS. De Consumentenbond zegt hierover ook regelmatig klachten te krijgen als het gaat om kleinere webwinkels. Het kan leiden tot grote ergernissen: er gaat iets mis met een bestelling en vervolgens is de klantenservice onbereikbaar. Sinds 28 mei vorig jaar is het voor webwinkels verplicht om een werkend telefoonnummer en e-mailadres op de website te vermelden. Bedrijven die hier niet aan voldoen, riskeren een boete. Contactgegevens zoals het telefoonnummer en e-mailadres dienen op een duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekt te worden. Webwinkels houden zich dus niet aan de regels als de consument deze gegevens niet makkelijk kan vinden. Zo worden telefoonnummers weggestopt in de algemene voorwaarden, of pas verstrekt na een chatgesprek.

Verantwoording Voor dit artikel heeft de NOS bij de honderd grootste webwinkels gecontroleerd of er een telefoonnummer van de klantenservice op de website vermeld staat. De ranglijst van de Twinkle100 was leidend bij de keuze. Twaalf webwinkels die geen telefoonnummer op hun site hebben staan zijn allemaal gevraagd om commentaar. Vier van hen - Asos, VidaXL, Shein en Jack & Jones - reageerden niet. Vier andere - Amazon, Veepee, HelloFresh en Zara - gingen niet inhoudelijk op de vragen in, maar verwezen naar mogelijkheden voor klanten om op andere manieren telefonisch contact te leggen. Het nummer van HelloFresh is wel makkelijk vindbaar via Google en wordt verstrekt via hun chatbot. Conrad en HBM Machines zeggen de verplichting van een telefoonnummer te onderzoeken, Greetz is bezig met het implementeren ervan en Flink heeft na vragen van de NOS een telefoonnummer toegevoegd.

De NOS sprak meerdere consumenten bij wie het ontbreken van een telefoonnummer op de website grote frustratie opleverde. Zoals Laura Appelo, die voor 850 euro aan kleding bestelde bij webwinkel Asos Toen ze een aantal items wilde retourneren en een vraag had over het retourlabel, bleek het niet mogelijk om telefonisch contact op te nemen. "Het duurde dertig dagen voor ik antwoord op mijn mail had. Als ik iemand had kunnen bellen, had ik het snel kunnen regelen." Omdat de retourtermijn was verlopen, kreeg ze haar geld niet terug. Asos gaf haar een voucher voor het bedrag van de geretourneerde kleding. De Consumentenbond krijgt regelmatig klachten over onbereikbare webwinkels, vertelt een woordvoerder. "Dat heeft onder andere te maken met technologische ontwikkelingen. Sommige bedrijven vervangen hun personeel door chatbots, maar vaak zijn die niet goed genoeg. Mensen willen ook persoonlijk contact."

Als je een webwinkel hebt, komen daar bepaalde verplichtingen bij kijken. Goede bereikbaarheid is daar zeker onderdeel van. Woordvoerder Consumentenbond