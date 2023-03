Dode en vijf gewonden bij ernstig ongeluk op A12 bij Ede

Bij een zwaar ongeluk op de A12 bij Ede is vanochtend een 32-jarige man uit Ede overleden. Vijf mensen raakten gewond. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken.

De man uit Ede zat met vier anderen in het voertuig. In de andere auto zat de bestuurder alleen. De vijf zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Om die reden is de afrit Ede in de richting van Arnhem naar Utrecht voorlopig afgesloten.