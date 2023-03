Net als bij Verstappen speelde ook vader De Vries grote rol: 'Eigen carrière stopgezet'

Hier moet het ongeveer geweest zijn, wijst Jeroen Bleekemolen in de pitstraat van Circuit Zandvoort. Tijdens de Masters of Formula 3, voor de terugkeer van de F1 een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar in Zandvoort, kwam er eind jaren negentig een driewieler zijn pitbox in gereden. Achter het stuur zat een klein mannetje. "Bijdehand, maar intelligent", omschrijft Bleekemolen hem. "Dat was Nyck, die kwam kijken hoe het er allemaal aan toe ging en een beetje ging high fiven met de monteurs." Zo vader, zo zoon De familie De Vries en de familie Bleekemolen kennen elkaar goed. Al Nycks hele leven zijn de contacten nauw. Zijn vader - Hendrik-Jan de Vries - was ook coureur en reed in Team Bleekemolen, het raceteam van Michael Bleekemolen, de vader van Jeroen.

Kleine Nyck de Vries met z'n vader - Instagram / Nyck de Vries

Zo zitten er heel wat vader-zoonrelaties in de top van de Nederlandse autosport, met als wereldberoemd voorbeeld natuurlijk Jos en Max Verstappen. Maar ook die kleuter op zijn driewieler in een pitbox heeft zijn jongensdroom waargemaakt. Vorig jaar debuteerde Nyck de Vries al in de Formule 1, dit seizoen is hij een van de twintig vaste coureurs op de grid. Bekijk hier de reportage met de Bleekemolens op Zandvoort:

Jeroen en Michael Bleekemolen over de ontwikkeling van Nyck de Vries, van kleuter in de pitbox tot Formule 1-coureur. - NOS

"Het is niet zo naar buiten gekomen, maar net als de Verstappens is het duidelijk een racefamilie", zegt Michael Bleekemolen. Jeroen: "Een paar jaar nadat hij in die driewieler had gereden, is Nyck zelf gaan karten. Al heel vroeg was het een slim ventje. Hij sprak snel veel talen en snapte het spelletje. Autosport is veel strategie, veel nadenken, ondanks dat je heel hard gaat. Je moet heel veel dingen tegelijk kunnen en daarin was hij al heel snel heel goed." In een busje door Europa Net als Verstappen kon De Vries de kunst afkijken bij zijn vader. Als er één woord is dat past bij de tandem Nyck-Hendrik-Jan, is dat woord 'toewijding'. "Met zijn vader ging Nyck op pad, heel Europa door in een busje met een paar karts achterin,", zegt Jeroen. "Jarenlang zijn ze onderweg geweest, dag en nacht om uiteindelijk de Formule 1 te halen."

De toewijding die beide vaders hadden, was extreem, maar ook uniek. Jeroen Bleekemolen

"Je zag: dit gaat wat worden, zij gaan ervoor met z'n tweeën. Dat is bij Jos en Max natuurlijk uitgegroeid tot een succesverhaal, maar het is bij Nyck niet anders." Aan de ene kant was het dus talent waar De Vries van profiteerde, maar de rol van zijn vader kan niet worden onderschat, wil Bleekemolen junior maar zeggen. "Nyck is echt opgegroeid in de autosport. Doordat zijn vader racete, heeft hij snel heel veel basiskennis opgedaan - dat heeft wel een verschil gemaakt."

De zevenvoudig wereldkampioen en de 'rookie': Lewis Hamilton en Nyck de Vries - Red Bull Content Pool

Toch is de familie De Vries niet één op één te vergelijken met de Verstappens. "Ze zijn anders", zegt Michael, "Jos staat op zijn strepen, Hendrik-Jan zal er een dag langer over doen. Dat is het verschil, dat zie je ook wel tussen Max en Nyck." "Max zet in het eerste rondje pole neer, Nyck heeft er twee rondjes voor nodig. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht is." Jeroen: "De toewijding die beide vaders hadden, was extreem, maar ook wel uniek. Echt elke steen omdraaien en elke minuut gebruiken. En ze hebben beiden hun eigen carrière stopgezet voor hun kinderen."

Singapore 2022: Nyck de Vries, Max en Jos Verstappen - Red Bull Content Pool

Na de succesvolle debuutrace in Monza, vorig jaar september, mag De Vries zich nu een heel jaar in de koningsklasse laten zien. "De druk staat erop", weet Bleekemolen junior. "Maar hij is best volwassen, ik denk dat die druk hem niet zo dwars zal zitten en dat hij echt wel punten zal pakken. Hopelijk is de auto goed genoeg, anders krijgt hij het wel zwaar." "En het is belangrijk dat hij zijn teamgenoot (Yuki Tsunoda, red.) verslaat, zeker in de tweede helft van het seizoen. Of dat nu om de zesde of om de achttiende plaats gaat, als hij Tsunoda verslaat, zit hij goed en kan hij alle kanten op."