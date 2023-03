Sprinter Bouju naar halve finales 60 meter, Verbaandert en Foppen in finale 3.000 meter

Sprinter Raphael Bouju heeft zich bij de Europese indoorkampioenschappen met een persoonlijk record geplaatst voor de halve finales van de 60 meter. De nationale indoorkampioen won zaterdagochtend in Istanbul zijn serie in 6,59 seconden. Dat was 0,01 seconde boven het Nederlands record van Joris van Gool.

Alleen olympisch kampioen 100 meter Lamont Marcell Jacobs was in de series sneller dan Bouju. De Italiaan, die ook titelverdediger is, noteerde 6,57. De halve finales zijn om 16.45 uur in Istanbul.

Van Gool slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Hij finishte in zijn race als vijfde in 6,72 seconden. Voor een plaats in de halve finales moest hij bij de eerste vier eindigen of tot de vier snelste verliezers behoren. Dat was niet het geval. Van Gool had pech. Hij vloog uit het toernooi op 0,001 seconde. De Griek Ioannis Nyfantopoulos tekende voor 6,717, Van Gool noteerde 6,718.

Succes Verbaandert en Foppen

Tim Verbaandert loopt zondag de finale van de 3.000 meter. Hij moest in de serie bij de eerste zes eindigen voor rechtstreekse kwalificatie en dat lukte hem. De 22-jarige atleet liep in de serie naar de vierde plaats in 7.57,28. De serie werd gewonnen door de Noor Jakob Ingebrigtsen in 7.56,57. Vrijdagavond won hij in Istanbul al de Europese indoortitel op de 1.500 meter.

Mike Foppen liep in de tweede serie van de 3.000 meter naar de achtste plaats. Op basis van zijn tijd (7.51,61) kreeg hij toch een startbewijs voor de finale.