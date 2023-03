Ajax-vrouwen voor 31.000 toeschouwers in Arena: 'Als klein meisje droomde ik hiervan'

"Ik kan niet wachten tot de wedstrijd. Ik voel kriebels in m'n buik, zoals toen ik m'n vriendin voor het eerst zag", zegt Kay-Lee de Sanders, verdediger van Ajax. De 25-jarige voetbalster is razendsnel, bikkelhard en in bloedvorm. En voelt zich nu als een verliefde puber. De vrouwen van Ajax spelen vandaag in de Johan Cruijff Arena (om 16.30 uur) voor de allereerste keer de Klassieker tegen 'aartsrivaal' Feyenoord in de eredivisie. Er worden 31.000 toeschouwers verwacht, dat is meteen een record in de eredivisie voor vrouwen. Het record staat nu nog op 14.618 toeschouwers. Dat was bij de Klassieker van vorig jaar, die was voor het eerst in De Kuip. Kelen stuk schreeuwen "Vanuit mijn slaapkamer in Reigersbos kon ik net het dak van de Arena zien", vertelt de in de Amsterdamse Bijlmermeer opgegroeide De Sanders. "Als de wind goed stond en er werd gescoord, hoorde ik het gejuich." Ze stelde zich dan voor dat zij daar zou staan, dat het publiek voor haar de kelen stuk zou schreeuwen. "Ik ging er altijd vanuit dat ook de Ajax-vrouwen daar speelden", zegt ze. "Tot ik zelf bij Ajax wilde voetballen en hoorde dat ze geen vrouwenteams hadden. Hoe dan?!"

In 2014 stonden de Ajax-vrouwen voor het eerst in de Arena, tegen FC Twente. Maar het huidige team heeft er nog nooit gespeeld. De vrouwen spelen thuiswedstrijden doorgaans op sportpark de Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Tot op de dag van vandaag is er voor speelsters qua gelijkwaardigheid nog een wereld te winnen. Ajax, dat tweede staat in de competitie, neemt daarbij een belangrijke voortrekkersrol in. In de Arena spelen is een belangrijk signaal, zegt hoofdtrainer Suzanne Bakker. "Dit is erkenning, een belangrijke stap in het vrouwenvoetbal. Als je dit vroeger opperde, werd je voor gek verklaard." Ze zegt dat in de Arena spelen een droom van de Ajacieden is en dat sommigen extra spanning voelen.

Ajax-Feyenoord live bij de NOS De klassieker tussen de nummer twee en de nummer zes van de eredivisie is om 16.30 uur live te volgen via de stream op NOS.nl en in de NOS app.

Om die reden heeft ze afgelopen woensdag met de speelsters een tour door het stadion gemaakt. Langs de kleedkamer waar straks hun shirts klaar hangen, door de catacomben, het veld op, omgeven door tribunes waar ze zo vaak zelf hebben gezeten en waar vandaag zo'n 30.000 mensen komen kijken. "Ik heb ze gezegd dat ze de spanning moeten omarmen", zegt Bakker. Wie goed met die gevoelens kan omgaan, is aanvoerster Sherida Spitse. De Oranje-international speelde al een EK-finale en een WK-finale. Ze weet inmiddels dat je je emoties moet leren managen. "Toen we in 2017 aankwamen bij het stadion voor de EK-finale met al die fans, zat ik met waterige ogen in de bus. Dit had ik even niet zien aankomen. Ik moest mentaal schakelen om daarna te presteren op het veld."

Afbeelding ter illustratie - NOS