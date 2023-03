Saving Private Ryan-acteur Tom Sizemore (61) overleden

De Amerikaanse acteur Tom Sizemore is op 61-jarige leeftijd overleden. Sizemore lag al enkele weken in coma nadat hij vorige maand werd opgenomen vanwege een hersenbloeding in een ziekenhuis in Burbank, Californië.

Volgens zijn manager overleed Sizemore kort nadat hij van de beademingsapparatuur was gehaald in het bijzijn van zijn broer Paul en zijn 17-jarige tweelingzonen Jayden en Jagger.

Sizemore werd vooral bekend door zijn rol als sergeant Horvath aan de zijde van Tom Hanks in Saving Private Ryan uit 1998 en als commandant in Black Hawk Down uit 2001.

In de jaren negentig kreeg zijn carrière vleugels en speelde hij onder meer rollen naast grote namen als Denzel Washington (Devil in a Blue Dress) en Kevin Costner (Wyatt Earp). Ook had hij rollen in Natural Born Killers, Pearl Harbor en Heat.

In 2000 werd de acteur voor een Golden Globe genomineerd voor zijn rol in Witness Protection. Het succes uit de jaren negentig kon Sizemore echter nooit meer evenaren.