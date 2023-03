Spookrijder zwaargewond na botsing op A9 bij Haarlem

Op de A9 bij Haarlem is vannacht een spookrijder frontaal op een bestelbus gebotst en zwaargewond geraakt. De man in de bestelbus hield wat kneuzingen over aan het ongeluk.

Volgens de politie is de spookrijder een man van 32 uit Heerhugowaard. Hij reed op de verkeerde rijbaan richting Velsen en botste rond 03.45 uur tussen de knooppunten Velsen en Rottepolderplein op de bestelbus.

De bestuurder van de bestelbus is een 21-jarige man uit Amsterdam.

Er zijn dit jaar al meerdere zware ongelukken geweest die zijn veroorzaakt door spookrijders. Bij een ongeluk op de A16 bij Breda vielen in januari drie doden; eerder die maand raakte op de A7 in Groningen een motoragent gewond nadat hij door een spookrijder was geraakt.