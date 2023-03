Boekenweekgedicht voor het eerst ook in het Fries

Tsead Bruinja is dit jaar de schrijver van het Boekenweekgedicht. Het gedicht, met de titel Anders ben ik met jou, is gepubliceerd in dagblad Trouw. De Boekenweek begint volgende week zaterdag.

De 48-jarige Bruinja schrijft zowel Fries- als Nederlandstalige poëzie. Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert, zegt dat Bruinja met zijn gedicht een primeur heeft omdat het voor het eerst ook in het Fries verschijnt.

Bruinja was tussen 2019 en 2021 Dichter des Vaderlands. In die rol schreef hij gedichten bij nationale gebeurtenissen en trad hij op als ambassadeur van de poëzie.

Nederlands en Fries

Tweetaligheid is een rode draad in het werk van Bruinja. Bij zijn benoeming tot Dichter des Vaderlands zei Bruinja dat hij altijd interesse heeft gehad in tweetaligheid en dat hem dat een betere dichter heeft gemaakt. Tegen Trouw zegt hij nu dat hij de kans om in het Fries te dichten niet wilde laten lopen.

Het thema van de Boekenweek is dit jaar Ik ben alles. Het moet uitnodigen tot stilstaan bij je identiteit. Volgens CPNB-directeur Eveline Aendekerk toont Bruinja met zijn gedicht "op een prachtige en pakkende manier de veelzijdigheid van het individu". Het Boekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door de Vlaamse auteur Lize Spit.

In Trouw reageert Bruinja ook op de commotie die ontstond over werk van Pim Lammers, de dichter die het Kinderboekenweekgedicht zou schrijven en zich terugtrok na doodsbedreigingen. "Dat dit de wereld is waarin we nu leven, ik vind het treurig. Al heeft het met literatuur niks te maken", zegt hij daarover.