Kade bezet, veerboot Groningen-Noorwegen vaart weer niet

Voor de vierde keer in ruim een maand is een afvaart van de Holland Norway Line geschrapt omdat er in de Eemshaven geen plek is voor de veerboot. Reizigers zijn geïnformeerd dat hun overtocht vandaag niet doorgaat.

Holland Norway Line vaart sinds april tussen de Groningse Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen. Tot 1 oktober had de rederij een eigen plek in de Eemshaven, maar sindsdien moet de ruimte worden gedeeld en vist de maatschappij soms achter het net.

In januari werd voor het eerst een afvaart geannuleerd omdat er geen plek was voor de veerboot. Vorige week gebeurde dat opnieuw, deze week twee keer.

Tegen RTV Noord zegt een HLN-woordvoerder dat het gaat om een tijdelijk probleem, waarvoor een oplossing in zicht is. Die moet binnen enkele weken worden gepresenteerd. "Het gaat om een oplossing waarbij we een eigen ligplek hebben en dus een garantie van afvaarten."

Het is niet bekend hoe veel reizigers door de geannuleerde afvaarten zijn gedupeerd.