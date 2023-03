Olie voor zalving koning Charles gewijd in Jeruzalem

In Jeruzalem is de olie gewijd die wordt gebruikt bij de kroning van koning Charles, op 6 mei. De zalving van de nieuwe vorst is een belangrijke plechtigheid tijdens de kroning. Ook Charles' vrouw Camilla wordt dan gezalfd met de olie.

Bij de kroning brengt een priester met de olie kruisjes aan op Charles' en Camilla's voorhoofd, borst en handen. Dat gedeelte van de ceremonie wordt gezien als een heilig en zeer persoonlijk moment. Bij de kroning van Elizabeth in 1953 mochten de camera's het niet vastleggen; volgens de BBC is het niet zeker dat dat nu wel mag.

Van Olijfberg

De oliewijding in Jeruzalem was in de Heilig Grafkerk. Geestelijken hebben de olie gemengd en gezegend.

De olie is gemaakt van olijven van een gaarde bij de Maria-Magdalenakerk op de Olijfberg. Daar is het graf van Charles' grootmoeder, prinses Alice van Griekenland. De olijven zijn in de buurt van Bethlehem geperst en geparfumeerd met de geurolies sesam, roos, jasmijn, oranjebloesem, kaneel, barnsteen, neroli en benzoïne.

Olie in deze samenstelling en uit dit gebied wordt volgens Buckingham Palace al eeuwen gebruikt bij kroningen.