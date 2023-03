Zus maffiabaas Messina Denaro opgepakt, briefje uit haar huis verraadde hem

Op Sicilië is Rosalia Messina Denaro opgepakt, de zus van de in januari aangehouden maffiabaas Matteo Messina Denaro. De 67-jarige 'Rosetta' zou als boekhouder een belangrijke positie hebben gehad in de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia.

Ook wordt ze ervan verdacht haar broer te hebben geholpen bij zijn decennialange vlucht voor de politie. Matteo Messina Denaro gold als de leider van de Siciliaanse maffia en sinds de jaren 90 als de meest gezochte man van Italië.

Briefje in stoelpoot

Rosalia Messina Denaro werd al tijden in de gaten gehouden. Bij die operatie kwam de politie ook haar broer op het spoor, blijkt uit het vrijgegeven arrestatiebevel.

Zo vonden agenten in december een briefje in het huis van Rosalia met daarop informatie die van Matteo afkomstig was. Het briefje, een pizzino genoemd, was verstopt in een stoelpoot. Het werd gefotografeerd en teruggestopt om geen argwaan te wekken. Agenten waren in het huis om afluisterapparatuur te plaatsen.

Op pizzini wordt in codetaal gecommuniceerd. De informatie op het briefje bracht de zoektocht naar de maffiabaas in een stroomversnelling. Er werd onder meer gesproken over een kankerpatiënt. Door onder meer telefoontaps wist de politie dat Matteo Messina Denaro lijdt aan leverkanker.

Portret

Rosalia is vrijdagochtend opgepakt in Castelvetrano, in het westen van Sicilië. Op beelden is te zien dat in haar huis een portret van haar broer hing, waarop hij is afgebeeld met een kroon.