Belgisch Hof zet licht voor gevangenenruil met Iran voorlopig op groen

Het Grondwettelijk Hof in België heeft het verdrag goedgekeurd dat de ruil mogelijk maakt van een in Iran vastzittende Belg tegen een in België vastzittende Iraniër. Het verdrag werd aangevochten door leden van de Iraanse oppositie, maar het Hof heeft het beroep dat de oppositie had ingesteld verworpen.

VRT Nieuws noemt de uitspraak "relatief goed nieuws" voor de in Iran vastzittende Belg Olivier Vandecasteele. De medewerker van de humanitaire non-profitorganisatie Relief International zit al meer dan een jaar vast in Iran. In januari werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen, onder meer wegens spionage.

Volgens België was die veroordeling op niets gebaseerd. De straf zou een vergelding zijn voor de veroordeling van de Iraanse diplomaat en terrorist Assadollah Assadi in België, twee jaar geleden. Deze in Oostenrijk gestationeerde diplomaat moet in België een celstraf van 20 jaar uitzitten.

Assadi wilde in 2018 samen met drie anderen een aanslag plegen op een congres in Parijs van de Iraanse oppositie. Assadi had de bom in een diplomatieke koffer naar Europa gebracht, Iraniërs die de aanslag moesten plegen gerekruteerd en de bom aan hen overgedragen. Het complot werd op tijd ontdekt, en de aanslag daarmee voorkomen.

Oppositie inlichten

Het Belgische Grondwettelijk Hof moest zich uitspreken over het uitwisselingsverdrag met Iran. De Iraanse oppositie had aangevoerd dat Assadi na terugkeer naar Iran opnieuw bij aanslagen tegen tegenstanders van het Iraanse regime ingezet zal worden.

Het Hof komt aan die vrees tegemoet en stelt dat de Belgische Staat een beschermingsplicht heeft voor mensen die eventueel gevaar lopen als Assadi op vrije voeten komt. Als de ruil doorgaat, moeten die mensen worden ingelicht. Zij kunnen het besluit dan voorleggen aan een rechtbank.

De Iraanse oppositie heeft al gezegd de gang naar de rechter te zullen maken.