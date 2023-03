Vrouwen ADO en PSV vaster in subtop, Telstar wint kelderkraker van Alkmaar

Door deze overwinningen van de nummers vier (ADO) en vijf (PSV) van de ranglijst, naderen de ploegen nu de top drie. Het gat met Fortuna Sittard is voor Fortuna nog drie punten, PSV staat vier punten achter op plek drie.

In de eredivisie hebben de vrouwen van PSV met 4-0 gewonnen van hekkensluiter Excelsior. ADO Den Haag won nog ruimer, de ploeg van trainer Sjaak Polak maakte er vijf in en tegen Heerenveen.

Ajax-Feyenoord live bij de NOS

De klassieker tussen de nummer twee (Ajax) en de nummer zes (Feyenoord) van de eredivisie is zaterdag om 16.30 uur live te volgen via de stream op NOS.nl en in de NOS app.