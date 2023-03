AZ pakt volle buit bij Vitesse en blijft volop in titelrace

AZ heeft zonder al te veel problemen de volle buit gepakt tegen Vitesse. In Arnhem boekten de Alkmaarders een 1-0 overwinning en daarmee blijven ze volop meedoen in de titelrace. AZ staat voorlopig tweede in de eredivisie.

Tien jaar geleden overleed Theo Bos en het Vitesse-icoon werd in Arnhem uitvoerig geëerd. De thuisploeg speelde in speciale shirts en met een bijzondere aanvoerdersband en op de tribune was een schitterend doek te zien. In minuut vier kreeg de voormalige nummer vier een staande ovatie.

Vitesse kon het eerbetoon niet bekronen met een zege. AZ toonde het meeste initiatief voor de pauze en kreeg ook de beste kansen.