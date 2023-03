Dramaweek Utrecht compleet na thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard

Het had niet het gewenste effect. Utrecht begon tam aan de wedstrijd en Fortuna had een overwicht. De eerste kans voor de thuisploeg kwam er toch, na 22 minuten. Mark van der Maarel kreeg de bal van Fortunees Ivo Pinto op een meter of zes van het doel, maar schoot hoog over.

Daarna vielen er weinig grote kansen te noteren voor rust, ook niet voor Fortuna. Of het moet de mogelijkheid op slag van rust zijn geweest. Spits Thomas Buitink nam een lange bal goed aan, maar schoot vervolgens tegen Utrecht-doelman Vasilios Barkas aan.