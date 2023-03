Kok stunt en is eerste Nederlandse wereldkampioene op 500 meter ooit

Femke Kok is als eerste Nederlandse schaatsster ooit wereldkampioene op de 500 meter geworden. Ze zette bij de WK afstanden in Heerenveen met 37,28 de snelste tijd neer.

Kok was niet de enige Nederlandse op het podium. Het brons was voor Jutta Leerdam, die 37,54 had neergezet. De Oostenrijkse Vanessa Herzog pakte het zilver.

Pieken op het juiste moment

De 22-jarige Kok stond dit seizoen nog geen enkele keer op het wereldbekerpodium, maar piekte op het juiste moment. Ze zette in een kolkend Thialf een vlekkeloze race neer.

Kim Min-sun gold als topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen vijf van de zes wereldbekerwedstrijden gewonnen en was een keer als tweede geëindigd.

"Je werkt een heel seizoen heel hard en elke keer komt het er niet uit", keek Kok terug, nadat ze wereldkampioen was geworden. "Dat het er nu eindelijk een keer uitkomt, is zo mooi."

Kok had in Thialf een razendsnelle opening in huis. Met 10,35 begon ze sterk aan haar race. "Hij is terug op het juiste moment", analyseerde Kok haar opening. Ook in het rondje dat op die opening volgde leek Kok over het ijs te vliegen. "Dit is een droom die uitkomt. Wereldkampioen én in Thialf."