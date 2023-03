Verdachte neersteken Nederlanders Gothenburg weet niets meer

De man die gisteren in Gothenburg is opgepakt voor het neersteken van een Nederlands meisje en haar oma heeft volgens Zweedse media een pagina's lang strafblad en psychiatrische problemen. Het Zweedse Openbaar Ministerie zegt dat hij heeft verklaard dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren.

De 36-jarige verdachte stak gisteren bij een tramhalte in Gothenburg in op het 10-jarige meisje en haar 70 jaar oude oma, waarom is onduidelijk. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief. Hij werd door omstanders overmeesterd en aan de politie overgedragen.

Volgens een getuige stak hij het meisje meerdere keren in het bovenlichaam. Haar toestand is stabiel, zegt het ziekenhuis waar ze werd opgenomen. Het meisje zou afkomstig zijn uit Amsterdam en was op bezoek bij haar grootouders. Haar oma kon na behandeling van een verwonding aan haar arm het ziekenhuis verlaten.

Overval op juwelier

De verdachte zou in 1989 met zijn ouders uit Iran naar Zweden zijn gekomen zijn en al vroeg aan de drugs zijn geraakt. Hij werd meerdere keren veroordeeld, onder meer in 2015 voor een overval op een juwelier. Toen kreeg hij drie jaar celstraf. In de gevangenis heeft hij een medegevangene aangevallen.

In november vorig jaar stond hij voor de rechter voor diefstal van elektronica. De celstraf die hij kreeg was voorwaardelijk, omdat er tekenen waren dat hij zijn leven aan het beteren was.