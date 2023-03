Woede over treinongeluk in Griekenland neemt toe

De eerste slachtoffers van het treinongeluk in Griekenland, waarbij twee treinen frontaal op elkaar botsten, zijn begraven. Het dodental is opgelopen tot 57, melden de autoriteiten. Nog 38 gewonden worden behandeld in het ziekenhuis. Ook zijn er slachtoffers die nog moeten worden geïdentificeerd.

Intussen neemt de woede over de mogelijke oorzaken van het treinongeluk toe. Zowel in Larissa, waar het ongeluk plaatsvond, als in de hoofdstad Athene gingen duizenden scholieren en studenten de straat op. In de verongelukte trein zaten veel jongeren.

'Menselijke fout'

Premier Mitsotakis noemde het ongeluk het gevolg van een 'tragische menselijke fout', maar vakbonden wijzen er op dat een ongeluk onvermijdelijk was door het gebrek aan onderhoud. Het spoorpersoneel heeft het werk neergelegd.

Er wordt emotioneel gereageerd op berichten dat het spoorwegnetwerk te weinig maatregelen heeft genomen om de gevolgen van menselijke fouten te beperken. In Larissa verzamelden duizenden scholieren zich vlak bij het ziekenhuis waar nabestaanden op de slachtoffers wachten.

Ze riepen: "Jullie zijn nooit aangekomen, we zullen jullie wreken!". In Athene blokkeerden honderden studenten het verkeer, terwijl ze witte en zwarte ballonnen bij zich droegen.

Studenten en scholieren organiseerden 'sit-ins' en schreven met rode verf op de gevel van het hoofdkantoor van spoorbedrijf Hellenic Train.