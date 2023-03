Botsingen en grote verschillen in eerste grote verkiezingsdebat om 'gezicht'

PVV-leider Wilders vindt dat de coalitie "zich kapot moet schamen" omdat veel mensen hun boodschappen niet meer kunnen betalen. GroenLinks-leider Klaver wil dat de VVD toegeeft dat voor de oorlog in Oekraïne al te weinig is gedaan voor mensen met een lager inkomen. "Geef toe dat je hebt gefaald."

Bij het debat over de portemonnee liep het bijvoorbeeld uit op een felle discussie tussen oppositiepartijen PVV en GroenLinks aan de ene kant en de coalitiepartijen VVD en de ChristenUnie aan de andere kant.

In het eerste grote verkiezingsdebat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, op NPO Radio 1, hebben vijftien landelijke politici geprobeerd hun tegenstellingen zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen.

"Er zijn in die tijd een economische, een asiel- en een coronacrisis geweest en wij hebben keer op keer onze mouwen opgestroopt." Ook de nieuwe partijleider van de ChristenUnie Bikker zegt dat haar partij "knokt voor iedereen die het hardst nodig heeft." "Wij nemen verantwoordelijkheid."

VVD-fractievoorzitter Hermans verdedigde zich met het argument dat het kabinet in 2022 zoveel mogelijk heeft gedaan om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verzachten. De VVD heeft al dertien jaar zijn verantwoordelijkheid genomen, zei ze.

Er kan van alles verschuiven en door de komst van nieuwe partijen, zoals BBB, zitten traditionele partijen in het nauw. Voor de regeringspartijen geldt dat des te meer, omdat die zitten met een aantal moeilijk op te lossen problemen, zoals stikstof, migratie en de woningnood. De grote tegenstellingen waren in dit debat dan ook goed te zien."

Het is voor alle partijen nu belangrijk om hun gezicht te laten zien. Geen enkele partij is bij deze Provinciale Statenverkiezingen zeker van eerder gehaalde zetels en de peilingen zijn niks waard als kiezers niet naar de stembus komen.

"Opvallend is dat bijna alle landelijke politici meededen aan dit debat, ook Wilders, Baudet en Caroline van der Plas.

In het debat viel verder het meningsverschil op tussen regeringspartijen CDA en D66 over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Het CDA, dat stemmen hoopt te trekken op het platteland, noemt het halveren van de uitstoot in 2030 niet heilig, terwijl het kabinet dat wel heeft afgesproken.

D66 ergert zich daaraan en vindt dat het CDA onduidelijkheid voor boeren veroorzaakt. "Bent u wel goed voor uw handtekening"?, vroeg D66-fractievoorzitter Paternotte zich af. BBB wil zich niet vastleggen op jaartallen, de Partij voor de Dieren vindt 2030 juist veel te laat.

Geen simpele oplossingen

Het debat over migratie werd door de fractievoorzitters van PVV, CDA, GroenLinks, en Volt fel gevoerd. PVV-leider Wilders zegt tegen het CDA dat die partij "gemeenten nog meer asielzoekers door de strot duwt.". "Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum, Is dat wat het CDA wil?", aldus Wilders.

CDA-fractieleider Heerma: "Wilders zegt al jaren 'grenzen dicht en eigen volk eerst', maar het werkt zo gewoon niet." Volt-leider Dassen zegt dat de PVV doet alsof er simpele oplossingen zijn. "Het is niet of, of, maar én, én."

In het debat over de klimaatproblemen hekelen partijen als de SP, JA21 en FvD de hoge prijs van oplossingen als zonnepanelen en elektrische auto's, die voor mensen met weinig geld niet te betalen zijn.

