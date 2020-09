Marineschip Groningen boekt derde drugsvangst in een maand

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Groningen heeft voor de derde keer in een maand een drugstransport onderschept in het Caribisch gebied. Het patrouilleschip wist eergisteren samen met de Kustwacht Caribisch gebied een zeilboot met 80 kilo cocaïne aan boord te stoppen.

De teller voor de Groningen staat daarmee op duizend kilo aan onderschepte drugs in september. Eerder werd al van twee boten respectievelijk 455 en 465 kilo cocaïne in beslag genomen.

De Ms. Groningen en de kustwacht spotten eergisteren in de vroege ochtend op de radar een verdachte go-fast boot. Zij zagen vervolgens dat de speedboot tot stilstand kwam naast een zeilboot, die in de buurt van de Groningen lag. De go-fast boot keerde kort daarna terug richting het zuiden.

Drie balen

Twee rubberboten van de Groningen voeren daarop naar de zeilboot voor een controle. Na overleg met de kustwacht is dat schip overgedragen aan een patrouilleboot van het team. Die sleepte het vaartuig naar Curaçao.

Bij een uitgebreide controle in de haven van Willemstad werden drie balen drugs gevonden van in totaal dus 80 kilo. De enige opvarende, een Britse man, is aangehouden. Zowel de drugs als de man zijn overgedragen aan de politie.

Zr. Ms. Groningen is sinds begin juli actief in het Caribisch gebied. Het schip wordt onder meer ingezet voor antidrugsoperaties en bij humanitaire hulpverlening.