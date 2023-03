'Huizen volgend jaar duurder' door privatisering bouwtoezicht

Gemeenten en deskundigen verwachten dat het bouwen of verbouwen van een woning vanaf volgend jaar fors duurder zal worden vanwege een nieuwe wet. Het bouwtoezicht, dat nu nog bij gemeenten ligt, wordt vanaf volgend jaar geprivatiseerd. Vanaf dan houden commerciële partijen toezicht op de bouw. De kosten daarvan zijn voor de consument. Wie nu een pand wil laten (ver)bouwen vraagt bij de gemeente een vergunning aan. Daaraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde leges. In de nieuwe situatie vervallen enkele vergunningen en daarmee vervalt ook een aantal leges. Maar de kosten zullen naar verwachting juist stijgen, omdat het straks voor veel bouwwerken ook verplicht is een 'kwaliteitsborger', een onafhankelijk toetser, in te huren. Een uurtarief van 118 euro voor zo'n toetser is geen uitzondering. Gemeenten en deskundigen verwachten dat de kosten voor consumenten zullen stijgen. "Vanuit proefprojecten hebben we ervaren dat de kosten voor eenvoudige plannen fors hoger zullen worden door de introductie van de kwaliteitsborger", stelt de gemeente Rotterdam. De wet gaat gelden voor de volgende bouwwerken:

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is bedoeld om de verantwoordelijkheid voor fouten in de bouw meer bij bouwbedrijven te leggen. "De controles van gemeenten waren marginaal", zegt hoogleraar bestuursrecht Richard Neerhof. "Klassiek voorbeeld: het beton is al gestort, nu kan de gemeente niet meer controleren of de wapening er wel in zit. Marktpartijen namen niet voldoende verantwoordelijkheid", zegt Neerhof. Daarop adviseerde een commissie dat die verantwoordelijkheid meer bij bouwbedrijven moet komen te liggen. Een private partij moet de bouw controleren. "De gedachte was: de markt gaat het dan wel goed doen", zegt Neerhof. Een deel van de wet moet ook consumenten beter beschermen. Nu kunnen kopers bij de oplevering gebreken aanwijzen, maar is eenmaal een handtekening gezet voor akkoord, dan is de aannemer vaak niet meer aansprakelijk. Dat gaat onder de nieuwe wet veranderen: aannemers blijven ook na oplevering aansprakelijk voor onopgemerkte bouwfouten. Daarmee krijgt de consument al een sterkere positie. Veel gemeenten vinden daarom toezicht door een commerciële kwaliteitsborger onnodig.

De kwaliteitsborger is scheidsrechter, maar heeft geen rode kaart. Wico Ankersmit, Bouwtoezicht Nederland