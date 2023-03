Tranen bij ploegenachtervolgsters na diskwalificatie: wereldtitel naar Canada

"Ik heb ze gewoon in mijn schoen gedaan", was de verontwaardigde reactie van Beune, doelend op de beschermingshoesjes die om haar schaats zaten om haar enkels te beschermen.

Toen werden Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud ingelicht over hun diskwalificatie. Bij Beune was een stukje van haar enkel zichtbaar en dat is niet toegestaan tijdens de race.

"Dit is wel een flinke domper", reageerde Groenewoud nadat bekend was geworden dat ze gediskwalificeerd waren. Ook Schouten nam het woord "domper" in de mond om haar gevoel te omschrijven.

Tijdens de wereldbekerwedstrijden dit seizoen domineerden de Canadese vrouwen op de ploegenachtervolging en ook in Thialf waren ze razendsnel. Het Canadese trio, gevormd door Valérie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann, snelde naar 2.54,57 en zette daarmee de tweede tijd ooit in Thialf neer.

Beune, Schouten en Groenewoud wisten dus wat ze moesten doen voor goud en ze gingen hard van start, onder leiding van Beune. Ze wonnen snel terrein en zaten op een schema ver onder het baanrecord.

Ze bleven stabiel rijden en zagen bij de finish dat ze het baanrecord hadden verbeterd (2.52,65). Die tijd bleef echter niet lang staan en verdween van het scorebord na de diskwalificatie.

Zonder Rijpma-de Jong

Bij de Nederlandse ploeg ontbrak Antoinette Rijpma-de Jong. Zij was gepasseerd door bondscoach Rintje Ritsma, die dat via een appje duidelijk had gemaakt. "Een beetje jammer", vond Rijpma-de Jong de manier waarop ze op de hoogte werd gesteld.

En over de beslissing van Ritsma om haar niet op te stellen in Thialf zei de 27-jarige Rijpma-de Jong, die in haar carrière drie keer wereldkampioen werd op de ploegenachtervolging: "Ik denk niet dat hij een goede keuze heeft gemaakt. Ik denk dat ik daar had moeten staan."