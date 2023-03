Zeker 17 doden door brand en explosies in brandstofdepot Jakarta

Een brand gevolgd door explosies in een brandstofdepot in Jakarta heeft aan zeker 17 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, sommigen hebben ernstige brandwonden opgelopen.

Duizenden mensen zijn geëvacueerd, omdat de brand in het noordwesten van de stad oversloeg naar omliggende wijken. Meer dan 250 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Dat zou inmiddels zijn gelukt.

In Indonesië is het al nacht. Op video's die rondgaan is te zien hoe een enorme vuurbal zich tegen de nachtelijke hemel aftekent. In paniek geraakte omwonenden maken zich uit de voeten.