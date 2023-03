Duitse tak modeketen Peek & Cloppenburg vraagt uitstel van betaling aan

Warenhuisketen Peek & Cloppenburg heeft vandaag in Düsseldorf uitstel van betaling aangevraagd. De Duitse tak van het bedrijf verkeert in financiële nood en wil tijd kopen om met schuldeisers om tafel te gaan, zegt een woordvoerder in Duitse media.

De keten, die in vijftien landen actief is, was al begonnen met een reorganisatie. Het geld dat het bedrijf bespaart door even geen schuldeisers te betalen wordt ingezet om die reorganisatie te versnellen, aldus het concern. Uitstel van betaling is echter vaak een voorbode van faillissement. Voor de Nederlandse tak is vooralsnog geen uitstel van betaling aangevraagd.

In coronajaren 2020 en 2021 liep de omzet van Peek & Cloppenburg hard terug. De verliezen liepen op tot honderden miljoenen euro's. Ook afgelopen jaar wisten te weinig klanten de winkel te vinden. Volgens topman Steffen Schüller heeft de keten daarnaast last van de gestegen productiekosten voor kleding, leveringsproblemen, de stijgende rente en de oorlog in Oekraïne.

De winkels en webshop van Peek & Cloppenburg in Duitsland en Nederland blijven voorlopig open. De meest in het oog springende winkel van de keten in ons land is gevestigd op de Dam in Amsterdam. Ook zijn er filialen in Rotterdam, Den Haag, Almere en winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Confectiemode

De winkelketen werd in 1869 in Nederland opgericht door de twee Duitse naamgevers, Johann Theodor Peek en Heinrich Anton Adolph Cloppenburg. Het is daarmee een van de oudste modeketens van ons land. De eerste winkels bevonden zich in Rotterdam en Utrecht. Pas in 1901 openden de twee ondernemers hun eerste vestiging in Duitsland, waar tegenwoordig de meeste filialen staan.

Het concept was destijds vernieuwend. Peek & Cloppenburg runde kleine warenhuizen met producten van allerlei fabrikanten, en bijzonder is dat er confectie - kleding in standaardmaten - werd verkocht. Op dat moment was het nog gangbaar om (tweedehands)kleding op maat te dragen. Maar met de komst van Peek & Cloppenburg en concurrenten C&A en V&D werd het aanbod van confectiemode opeens veel groter, en dus betaalbaar.

Laat met webshop

De modeketen wist het vernieuwende karakter niet vast te houden. Vooral de laatste twee decennia kwam het concern op achterstand doordat het pas heel laat inzette op e-commerce. De Nederlandse webshop kwam pas in 2019 online, na flinke investeringen. Dat blijkt nu een misrekening te zijn geweest. De mededirecteur zegt vandaag zich meer te willen richten op de winkels en minder op de online verkoop.

Bij Peek & Cloppenburg werken internationaal 15.000 mensen. In Duitsland gaat het om 6800 medewerkers.