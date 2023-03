Directeur: Haags cultuurpaleis Amare heeft jaarlijks miljoen extra subsidie nodig

Het Haagse cultuurcomplex Amare heeft jaarlijks een miljoen euro extra subsidie nodig. Dat zei directeur Jan Zoet vanmiddag tijdens een verhoor van de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de bouw van het pand aan het Spuiplein.

Volgens Zoet is het geld nodig om een waslijst aan problemen te verhelpen. Zo zou het destijds opgestelde bedrijfsplan niet realistisch zijn vanwege te laag berekende kosten. Onder andere de uitgaven voor de beveiliging van het gebouw en de facilitaire kosten blijken vele malen hoger dan berekend.

Ook het bedrag dat betaald moet worden aan onroerendezaakbelasting is te laag ingeschat. De gestegen energieprijzen brengen het complex eveneens in de problemen.

Daarnaast mankeert er volgens Zoet nog van alles aan het 223 miljoen euro kostende gebouw. Zo valt de stroom volgens de directeur uit als in twee zalen tegelijkertijd een voorstelling wordt gespeeld én er televisieopnames worden gemaakt. Het vermogen in het gebouw zou volgens hem niet toereikend zijn, maar de aannemer ontkent dat.

Lichten plotseling aan tijdens voorstelling

Een ander probleem is dat in de twee grote zalen het licht niet gedimd kan worden, of de lampen plotseling aan of uit gaan. "We hebben daardoor al een aantal voorstellingen moeten stilleggen", zegt Zoet tegen Omroep West. Bovendien kan het Residentie Orkest niet oefenen in een speciaal gebouwde zaal omdat er problemen zijn met het podium.

Mocht de gemeente Den Haag niet met extra geld over de brug komen, dan moet het pand volgens Zoet grotendeels zakelijk verhuurd worden en verliest het de functie waarvoor het aanvankelijk is gebouwd: "Als dat geld er niet komt, hebben we een probleem. Ik wil de urgentie daarvan hier benadrukken."

Verzakte zalen

Vorig jaar april werd duidelijk dat door bouwkundige problemen twee van de vier zalen verzakten. Hierdoor konden deuren van de concertzaal en de conservatoriumzaal bijna niet meer dicht. Als tijdelijke oplossing werd een deel van de vloerbedekking weggehaald. Volgens de directeur bleef de verzakking "absoluut binnen marges die controleerbaar zijn". Later dat jaar werd de constructiefout hersteld.

De raadsenquêtecommissie is vorige week begonnen met het onder ede verhoren van betrokkenen van het geplaagde pand. De kosten van het project liepen op van 177 miljoen euro naar uiteindelijk 223 miljoen euro. Ook werd de gemeenteraad niet altijd goed geïnformeerd, schrijft Omroep West. De commissie wil voor de zomer het eindrapport presenteren.

Amare probeert de exploitatie beter in beeld te brengen. Dat bleek nu toe lastig, onder meer door de coronacrisis.