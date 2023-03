Bonden willen strenger optreden tegen stakers die dubbel cashen

"Wij zijn er voor een eerlijk en sociaal Nederland", zegt vakbond CNV op zijn website, maar niet iedereen heeft dat goed begrepen. Een onbekend aantal leden dat lid is van zowel CNV als vakbond FNV maakte misbruik van het dubbele lidmaatschap door bij stakingen bij beide bonden stakingsgeld aan te vragen. Dat is de vergoeding die bonden aan leden betalen die meedoen aan een staking waar een bond achter staat.

Vermoedelijk waren er al langer leden die bij een staking twee keer stakingsgeld incasseerden, maar de bonden zijn hierover pas recent geïnformeerd door stakingsleiders. Ze maken er nu een eind aan. "Vanaf maandag kan je nog wel bij twee vakbonden tegelijk lid zijn, maar je kan vanaf dan maar bij een bond stakingsgeld krijgen", zegt Jeroen Tjepkema van CNV. De bonden mogen namen van stakers niet uitwisselen vanwege privacywetgeving.

De bonden nemen zich wel voor om bij het inschrijven van stakers beter op te letten. "Als mensen eerst naar tafel A gaan en dan naar tafel B bij het inschrijven, dan valt dat op." Wie betrapt wordt krijgt een terugvordering in de bus.

Het normbedrag dat CNV en FNV voor stakingen hanteren is sinds 1 januari 81,93 euro per dag. De eerste vijf dagen krijgen stakers 85 procent van dat bedrag, voor de dagen daarna wordt 115 procent van het normbedrag uitgekeerd. Iemand die twee keer stakingsgeld ontvangt, krijgt in sommige gevallen meer dan hij van zijn werkgever zou hebben gehad.