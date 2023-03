Bonevacia en Boers missen bij EK indoor finale 400 meter

Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers ontbreken zaterdagavond bij de Europese indoorkampioenschappen in de finale van de 400 meter. Het tweetal werd in Istanbul in de halve finales uitgeschakeld.

Nationaal recordhouder Bonevacia (33) eindigde in zijn halve finale als vijfde in 46,60. De nationaal recordhouder (45,48) veroverde twee jaar geleden brons. Boers, die twee weken geleden Bonevacia in de finale van de NK indoor aftroefde, verging het in zijn race nog minder. Hij kwam, startend in de lastige baan één, niet verder dan de zesde en laatste plaats in 47,39.

De finale is zaterdagavond.

(later meer)