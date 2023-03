Bol en Klaver bij EK indoor overtuigend naar finale 400 meter, mannen eruit

Femke Bol gaat zaterdagavond in Istanbul op jacht naar prolongatie van haar Europese indoortitel op de 400 meter. De wereldrecordhoudster liep vrijdagavond een ijzersterke halve finale. Bol won in 52,19 seconden. Ze hoefde niet alles te geven om haar concurrentes achter zich te houden.

Ook Lieke Klaver maakte indruk. De grootste concurrente van Bol zegevierde in haar race in 51,43 seconden. Klaver won tot dusverre op internationale titeltoernooien alleen medailles in estafetteverband. In Istanbul gaat ze voor een individuele medaille.

Bol was tevreden over haar optreden. Ze was erin geslaagd energie te sparen. "Ik wil na 200 meter op kop liggen. Op 150 meter voelde ik dat het goed zat. Vanaf dat punt kon ik consolideren. Het was zaak zo veel mogelijk energie te sparen. Dat is gelukt", zei de Nederlandse vedette, die bijna twee weken geleden bij de NK indoor naar een verbluffend wereldrecord (49,26) liep.

'Goed in vorm'

Of een dergelijke stunt er zaterdagavond ook inzit, durfde ze vrijdag niet te zeggen. "Je kan goed in vorm zijn, maar je moet ook een goede race lopen", keek Bol vooruit. "Ik voel me goed en ga ervan uit dat mijn coaches precies weten hoe ik zaterdag moet pieken."

Klaver lijkt zaterdag haar grootste concurrente. Op de NK, waar ze door een ontketende Bol werd verslagen, liep zij ook naar een voortreffelijke tijd: 50,34. "Ik heb vandaag twee races gelopen. Na 24 uur rust moet ik morgen beter kunnen lopen", zei de nummer vier van de 400 meter bij de WK in de buitenlucht vorig jaar.

Bonevacia en Boers uitgeschakeld

Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers ontbreken zaterdagavond in de finale van de 400 meter. Het tweetal werd in Istanbul in de halve finales uitgeschakeld.