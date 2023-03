Sprintster Seedo uitgeschakeld op EK indoor in Istanbul

Voor sprintster N'Ketia Seedo zijn de Europese indoorkampioenschappen voorbij. Het 19-jarige talent bleef in Istanbul in de halve finale van de 60 meter steken. Na een goede start finishte de Nederlandse atlete in haar serie als vijfde in 7,32 seconden. Dat was niet goed genoeg voor een finaleplaats later op de avond.

Seedo, goed voor een persoonlijk record van 7,18 seconden, had zich in de ochtenduren op basis van haar tijd (7,37) voor de halve finales geplaatst. In de avonduren was de Nederlandse indoorkampioene wel sneller, maar niet snel genoeg. Mujinga Kambundji uit Zwitserland was de snelste van de drie series. Ze won haar race in 7,05 seconden.

(later meer)