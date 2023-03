Koster zesde in finale 3.000 meter, sprintster Seedo uitgeschakeld op EK indoor

Voor sprintster N'Ketia Seedo zijn de Europese indoorkampioenschappen voorbij. Het 19-jarige talent bleef in Istanbul in de halve finale van de 60 meter steken. Na een goede start finishte de Nederlandse atlete in haar serie als vijfde in 7,32 seconden. Dat was niet goed genoeg voor een finaleplaats later op de avond.

Koster (30) had de drie medaillewinnaars lange tijd in het vizier, maar kon het gat als nummer vier in de race niet dichten. In de slotfase zag ze nog twee concurrentes passeren. Met 8.47,17 liep Koster, die in 2015 brons bij de EK indoor won op de 3.000 meter, wel haar beste seizoentijd.

De Europese titel ging naar Hanna Klein, die in een Duits onderonsje in de strijd om goud afrekende met Konstanze Klosterhalfen. Klein won in 8.35,87. Brons ging naar de Britse Melissa Courtney-Bryant.

Maureen Koster streed voor wat ze waard was in de finale van de 3.000 meter, maar een medaille op de EK indoor zat er vrijdagavond in Istanbul niet in. De nationaal indoorkampioene op de 1.500 en 3.000 meter finishte uiteindelijk moegestreden op de zesde plaats.

De nationale indoorkampioene blijft bij de EK indoor in de halve finale van de 60 meter steken. "Ik kom met 7,18 naar dit toernooi en loop 7,32 in de halve finale. Dit was erg slecht. Ik weet niet hoe dat komt." - NOS

Seedo, goed voor een persoonlijk record van 7,18 seconden, had zich in de ochtenduren op basis van haar tijd (7,37) voor de halve finales geplaatst. In de avonduren was de Nederlandse indoorkampioene wel sneller, maar niet snel genoeg. Mujinga Kambundji uit Zwitserland was de snelste van de drie series. Ze won haar race in 7,05 seconden.

"Ik was mezelf niet vandaag. Ik weet niet hoe dat komt", zei ze na de uitschakeling. "In de series was mijn start niet goed. Die was in de halve finale beter, maar dit was slecht."

Amels naar hoogspringfinale

Douwe Amels plaatste zich zonder problemen voor de finale van het hoogspringen op zondag. De kwalificatie-hoogte lag in Istanbul op 2,26 meter, maar die was niet nodig voor het bereiken van de eindstrijd. Een sprong over 2,19 meter volstond. Amels begon de wedstrijd op een hoogte van 2,14 meter en maakte geen fout. Ook op 2,19 ging hij in zijn eerste poging goed over de lat. Dat bleek voldoende voor de nationale indoorkampioen.