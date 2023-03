In een zijarm van de Lek bij Lekkerkerk is een dode baby gevonden. Het levenloze lichaampje werd vanmiddag ter hoogte van de dijkweg Schuwacht in het water gevonden.

Hoe oud de baby precies is en hoe de melding bij de politie is binnengekomen, kan de politie nog niet zeggen.

"Op dit moment doen wij onderzoek naar de toedracht", laat een politiewoordvoerder aan Omroep West weten. Langs het water is een witte tent geplaatst.