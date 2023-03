Vier Nederlanders opgepakt in België na grote cocaïnevondst

In België zijn vier Nederlandse mannen gearresteerd vanwege een grote cocaïnevondst in de haven van Zeebrugge. Vijf ton cocaïne met een waarde van honderden miljoenen euro's was in een fruitcontainer verstopt.

De vier verdachten zijn tussen de 19 en 25 jaar. De politie heeft een vijfde arrestant weer laten gaan. Of de arrestanten 'uithalers' waren of op een andere manier bij de misdaad betrokken waren, is nog niet duidelijk. Uithalers zijn vaak jonge verdachten die de opdracht hebben drugs uit containers te halen.

Meer cocaïnevondsten

Waar het aantal cocaïnevondsten in de haven van Rotterdam het afgelopen jaar sterk afnam, werd er in Antwerpen meer cocaïne aangetroffen dan ooit. In januari kondigde de Belgische douane daarom aan dit jaar intensiever te gaan samenwerken met Nederland. Ook zou de Antwerpse haven extra personeel en nieuwe apparatuur om containers te scannen inzetten.

Het is niet uitzonderlijk dat er Nederlanders worden gearresteerd in België na drugsvondsten. Vorige maand werden er tien mannen opgepakt in België na een vondst van bijna 4000 kilo cocaïne. Negen van hen waren Nederlanders.