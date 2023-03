Duitsers op zoek naar de duurste komkommer, het symbool van de hoge inflatie

De komkommer houdt al dagenlang de Duitse sociale media bezig. Op TikTok ging een video viraal waarin er bij een schap met komkommers een prijskaartje van 3,29 euro hangt. In de caption staat: "Ik dacht dat het niet waar was, dit kan toch alleen een grapje zijn."

De video's op TikTok over de Salatgurken worden bijzonder goed bekeken, variërend van 10.000 tot een paar miljoen kijkers per video. Ook Twitter doet mee aan de zoektocht. Inmiddels noemt de krant Die Welt de komkommer al een Social-Media-Star.

Russisch gas en slechte oogst

De hoge komkommerprijs staat niet op zichzelf; deze week maakte het Duitse nationale bureau voor de statistiek bekend dat de voedselprijzen in februari met 21,8 procent zijn gestegen. In januari was dit 20,2 procent. Ter vergelijking: in Nederland stegen de voedselprijzen in februari met 15,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In januari was dat 14,5 procent.

Net als in Nederland wordt de stijgende inflatie in Duitsland met name veroorzaakt door de grondstofprijzen die door de oorlog in Oekraïne flink zijn gestegen. Volgens Christoph-Martin Mai van het statistiekbureau zijn er meerdere oorzaken voor de verschillen in de inflatiecijfers tussen Nederland en Duitsland. "Duitsland was afhankelijker van Russisch gas dan Nederland. Daarnaast kunnen goederen naar Nederland over zee worden geïmporteerd, terwijl ze in Duitsland veelal over land komen. Ook hier spelen de gasprijzen een rol."

Voor de komkommer ligt het iets gecompliceerder. Udo Hemmerling van de Duitse Boerenbond zegt dat ook de manier van telen een rol speelt. "Komkommers kunnen in deze tijd van het jaar hier alleen in kassen worden verbouwd. Maar de stookkosten zijn zo hoog dat een aantal telers zelfs is gestopt met produceren. Daarbij komt ook dat de komkommeroogst in Zuid-Europa en Noord-Afrika dit jaar slecht was door bijzonder koud weer."

Inflatie blijft

De bovengemiddeld hoge stijging van de voedselprijzen komt in een periode waarin een grote groep Duitsers al moeite heeft het hoofd boven water te houden. Inmiddels leeft een op de zes Duitsers rond de armoedegrens.

Op korte termijn verwachten economen geen verbetering. De Duitse centrale bank verwacht weliswaar dat de inflatie in 2023 langzaam afneemt, maar dat betekent niet dat prijsstijgingen helemaal voorbij zullen zijn.