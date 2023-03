Oranje-verrassing Verbruggen: onbekend in Nederland, dé penaltykiller in België

Terug naar het duel met Ludogorets, donderdagavond in het Constant Vanden Stock Stadium. Hij redt niet één, twee, maar alle drie(!) de strafschoppen die hij tegen krijgt. Omdat zijn ploeggenoten de ballen er wel inschieten, is de penaltyserie snel klaar.

Bart Verbruggen is de grote onbekende in de voorselectie van het Nederlands elftal . Voor velen een verrassing, voor Belgen niet. Verbruggen is een sensatie onder de lat bij Anderlecht. Wie is deze 20-jarige keeper?

Not one, not two, but 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 penalty saves for 20 year-old Bart Verbruggen 😎 @rscanderlecht || #UECL pic.twitter.com/WkigA6PzR6

Zijn eerste seizoen bij Anderlecht zit Verbruggen vooral op de bank. Tijdens de play-offs in mei 2021, als het om de Belgische landstitel gaat, is Verbruggen plots eerste doelman.

Met tegenzin neemt Verbruggen opnieuw plaats op de Anderlechtse bank. "Ik heb dat ook tegen de mensen van het bestuur gezegd. Ik kan niet tot mijn 24ste op de bank zitten, hè. Ik moet spelen", vertelt de 1.94 meter lange doelman aan de Belgische pers.

Dat klinkt als branie. Een vleugje Nederlandse arrogantie, zouden ze zeggen in België. Maar dat is Verbruggen, rustig en stabiel van zichzelf, niet. Hij is gewoon overtuigd van zijn kunnen.

Een trainerswissel pakt goed voor hem uit en sinds het begin van het jaar is Verbruggen de nummer 1 bij Anderlecht, waar hij de kapitein dus op de bank houdt en sindsdien ijzersterk keept. Met de plaats in de voorselectie van Oranje als ultieme beloning.

Overleden vader

Hij doet het voor zijn vader, die dit prachtig had gevonden. Coen Verbruggen overleed onverwachts in januari 2021. Vijftig jaar was hij. Een dag voor zijn hartstilstand waren vader en zoon nog samen in Breda.

Nu draagt Verbruggen junior zijn vader, zelf ook oud-keeper en gek van het voetbalspelletje, elk duel bij zich. Zo heeft hij op zijn handschoenen de letter 'C' laten zetten, laat hij de Vlaamse pers weten.

"Als ik nu op het veld stap, is mijn papa altijd een beetje bij me."