PSG-verdediger Hakimi aangeklaagd voor verkrachting 24-jarige vrouw

Het vermeende slachtoffer meldde zich het afgelopen weekeinde bij de politie. Volgens de vrouw liep het contact tussen haar en Hakimi bij de voetballer thuis uit de hand. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

De rechtsback is een vaste waarde in de Marokkaanse nationale ploeg, die op het WK verrassend de halve finale bereikte. Daarin was Frankrijk te sterk.

De voetballer verscheen maandagavond op het gala van voetbalbond FIFA en werd daar gekozen in het beste elftal van de wereld.

Hakimi traint mee met PSG

"We steunen onze speler en hebben vertrouwen in de werking van het gerecht", meldt Paris Saint-Germain. Hakimi trainde vrijdag mee met de groep. Coach Christophe Galtier gaf tijdens de persconferentie aan niet op de zaak in te gaan.