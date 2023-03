Plaatsvervangend korpschef: politie kan nieuwe kroongetuige nu niet aan

De politie kan de beveiliging van eventuele nieuwe kroongetuigen op dit moment niet aan. Dat zei plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer in het NPO Radio 1-programma Sven op 1.

Huyzer zegt dat ze het belang van kroongetuigen voor de aanpak van criminelen begrijpt. Maar een nieuwe kroongetuige "moet je op dit moment niet willen", zegt ze. "Het moet eerst op orde zijn."

Minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) wil de kroongetuigenregeling uitbreiden, maakte ze vorig jaar november bekend. Zo wil ze ook minder zware criminelen kunnen inzetten als kroongetuige en de strafvermindering voor kroongetuigen uitbreiden.

Ook OM-chef Gerrit van der Burg wil "in de toekomst meer gebruikmaken van kleinere spelers in criminele organisaties". "Maar er is nog veel werk te verrichten", zei hij woensdag in Nieuwsuur.

De Tweede Kamer moet nog een besluit nemen over de plannen, maar experts vinden dat het ministerie eerst de problemen in het huidige systeem moet oplossen.

Signalen gemist rondom moorden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde woensdag in een vernietigend rapport dat het systeem voor de beveiliging rondom kroongetuigen dringend op de schop moet.

De politie en het OM zouden veel signalen gemist hebben, voorafgaand aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., B.'s advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De OVV sprak in het rapport over systeemfouten, verkeerde inschattingen en miscommunicatie tussen de politie en het OM.

'Uiterste best'

Huyzer erkent dat de politie is tekortgeschoten rondom de beveiliging van B. De leiding is echter niet van plan om op te stappen. "Wij hebben besloten om de schouders eronder te zetten", zei ze in het radioprogramma.

Volgens Huyzer doet de politie "echt zijn uiterste best" om betrokkenen bij het Marengo-proces goed te beveiligen. "Ik durf te zeggen dat wij het op dit moment echt op een goede manier kunnen doen."

De politie zet voor de beveiliging medewerkers in die zijn opgeleid voor andere eenheden. "Ze doen dit er als neventaak bij. Het gaat om een groep van 300 man. Het gaat ook ten koste van de capaciteit in de basisteams."

In een eerste reactie op het rapport benadrukte ook Yesilgöz dat er sinds 2021 extra is geïnvesteerd in de capaciteit om mensen te beveiligen.