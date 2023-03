Oud-RTL Nieuws-verslaggever Jos Heymans overleden

In 1995 begon hij bij RTL Nieuws, waardoor hij ook in de rest van Nederland een bekend gezicht werd. Zijn collega Frits Wester vertelt op de site van RTL Nieuws hoe Heymans als eerste de val van het kabinet-Kok II (2002) kon melden. "Als je Jos vroeg; waarom ben je eigenlijk journalist geworden? Dan zei hij altijd: ik kan niks anders. Maar wat hij niet anders kon, deed hij wel verrekte goed."

Heymans begon zijn brede journalistieke carrière in 1973 bij het regionale dagblad Het Binnenhof. Daarna was hij onder meer coördinator buitenland en sportverslaggever bij de GPD, een samenwerkingsverband van regionale kranten. Ervaring met televisie en politieke verslaggeving deed hij op bij de Haagse tv-zender Lokatel.

Heymans schreef twee boeken: Het jaar van de waanzin, over de opkomst van Pim Fortuyn in de periode 2001-2002, en Over rechts over de formatie in 2010 van het minderheidskabinet van CDA en VVD. Ook was hij jarenlang voorzitter van de Parlementaire Persvereniging en bestuurslid van perscentrum Nieuwspoort.

Zijn voormalige hoofdredacteur Harm Taselaar roemt Heymans' journalistiek prestaties. "Jos hoort zeker thuis in de eregalerij van RTL Nieuws. Zowel op tv als online heeft hij meer dan zijn bijdrage geleverd."