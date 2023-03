Gigantische stembiljetten en 'stemtaxi' voor slechtziende en blinde kiezer

Vorig jaar kon er in Sittard-Geleen voor het eerst gestemd worden met de stemmal, bekijk hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

Ook zijn de gleuven waar de stembiljetten in moeten omlijnd met felgekleurde tape en is er duidelijke bewegwijzering op de grond. Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, schat dat ruim 300.000 stemgerechtigden in Nederland een visuele beperking hebben, van wie er 15.000 helemaal blind zijn.

Bij de speciaal ingerichte stembureaus kunnen visueel beperkten met hulpmiddelen, zoals een zogeheten stemmal, hun stem uitbrengen. Dat is een mal met voelbare cijfers en braille. Via een koptelefoon krijgt de kiezer te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan.

Het aantal stembureaus waar mensen met een visuele beperking hun stem zelfstandig uit kunnen brengen, is de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen gestegen naar 95. Vorig jaar was dat mogelijk in 82 gemeenten, in 2021 - tijdens de Tweede Kamerverkiezingen - waren dat er nog maar vijftig.

In Sittard-Geleen kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem uitbrengen met een stemmal. De gaatjes in de mal leiden de slechtziende naar de juiste persoon. Het is voor het eerst dat dit hier kan. - NOS

Een van die stembureaus waar - net als vorig jaar - ook blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen, is Sittard-Geleen. Het stembureau in Limburg heeft zelfs een 'stemtaxi' in het leven geroepen. Die speciale taxi haalt kiezers op 15 maart thuis op en brengt ze naar het stemlokaal. Eenmaal gestemd worden de kiezers weer met de stemtaxi naar huis gebracht.

Die luxe heeft de uit Zeist afkomstige Ferry Molenaar, die blind is, niet. Om zijn stem uit te brengen moet Molenaar met de bus naar het speciaal ingerichte stemlokaal gaan om te stemmen. Normaal gesproken is dat geen enkel probleem voor hem. Maar omdat het streekvervoer op woensdag 15 maart staakt, zit Molenaar nu wél met een probleem.

"Die middelen kosten veel geld en zijn dus niet op elke locatie voorhanden. De locatie is in mijn geval niet bij mij in de wijk, dus ik zal met de bus moeten om daarheen te gaan", zegt Molenaar in het NOS Radio 1 Journaal. Maar die rijdt dus niet en van een laagdrempelig alternatief - zoals de stemtaxi in Limburg - is volgens hem geen sprake.

'Verplaats staking op 15 maart'

"Buschauffeurs hebben elke dag recht op een staking en ik heb maar eens in de vier jaar recht op mijn democratische stemrecht. Dus een beetje begrip van de vakbonden zou fijn zijn." Daarom is Molenaar een petitie gestart waarin hij de vakbonden FNV en CNV verzoekt om de geplande staking van 15 maart te verplaatsen.

Vakbondsbestuurder Hanane Chikhi van CNV zegt begrip te hebben voor de situatie van Molenaar, maar stelt ook dat er al ruim van tevoren gecommuniceerd is over de stakingsdata. "Juist zodat iedereen er rekening mee kan houden." Bij het volgende overleg binnen de vakbond zal het verzoek van Molenaar worden overwogen.

"Ik hoop natuurlijk dat er helemaal geen staking meer nodig is op 15 maart omdat er een goede cao ligt", zegt Chikhi. "Maar voor nu kan ik nog geen uitsluitsel geven of we wel of niet doorgaan met de staking die dag. We gaan het eerst intern bespreken."

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag sluit zich daarbij aan. "Zeker in dit geval bij de verkiezingen is het extra vervelend. Daarom bespreken wij met andere bonden en onze achterban hoe we om zullen gaan met staken op 15 maart."