Kansspelautoriteit beboet illegale goksites voor ruim 26 miljoen euro

De Kansspelautoriteit heeft vijf illegale gokbedrijven een boete opgelegd van in totaal 26 miljoen euro. Ze hebben geen vergunning voor hun sites, waardoor spelers niet zijn verzekerd van een eerlijk spel. Ook worden ze niet beschermd tegen een gokverslaving.

De boetes variëren van 900.000 euro tot ruim 12 miljoen euro en zijn onder meer gebaseerd op de omzet die de gokbedrijven in Nederland hebben behaald. Ook keek de Kansspelautoriteit of er omstandigheden waren die een hogere boete rechtvaardigen.

Zo kreeg N1 Interactive een boete van ruim 12 miljoen euro, omdat het bedrijf al een keer eerder de regels overtrad. Videoslots moet bijna 10 miljoen betalen, omdat ze het logo van de Kansspelautoriteit op hun site gebruikten. Daardoor suggereerde het bedrijf dat er juist wel een vergunning was.

"Een boete is om te raken waar het pijn doet, in de portemonnee dus", zegt René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit. "Met dergelijke bedragen denken we een passende sanctie op te leggen, gezien de illegale verdiensten."